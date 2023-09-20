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      LeBron

      男子加绒长裤

      ¥599

      幻影灰白/调色/黑
      黑/幻影灰白

      无论是个人风格还是球场掌控力，勒布朗·詹姆斯皆追求突破自我。 LeBron 男子加绒长裤采用加绒针织面料，结合标准版型，是彰显运动鞋魅力的理想之选，助你像勒布朗一样勇往直前。 裤脚设有可调节抽绳，打造专属贴合效果；加绒针织面料，缔造温暖舒适感受。 刺绣雄狮和王冠图案，专为篮球场上的精英球员匠心打造。

      • 显示颜色： 幻影灰白/调色/黑
      • 款式： FB7128-027

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