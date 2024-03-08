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      LeBron

      男子长袖T恤

      ¥349

      Nike 詹姆斯系列匠心融入艺术家雅各布·罗切斯特 (Jacob Rochester) 的图案作品，并糅合耳目一新的詹皇经典标志，定能俘获篮球迷的心意。这款 LeBron 男子长袖T恤采用休闲设计和柔软棉料，纵情凸显勒布朗的座右铭“Strive for Greatness”。

      • 显示颜色： 海玻璃蓝
      • 款式： FQ4909-020

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