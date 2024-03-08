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      LeBron

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      无论是个人风格还是球场掌控力，勒布朗·詹姆斯皆追求突破自我。LeBron 系列生动刻画艺术家雅各布·罗切斯特 (Jacob Rochester) 设计的图案，并融入耳目一新的詹皇经典标志，彰显备受篮球迷喜爱的出众风范。LeBron 男子T恤饰有此匠心图案，采用柔软棉料结合宽松版型，营造舒适的日常穿着体验。

      • 显示颜色： 黑
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