穿上 LeBron 詹姆斯男子加绒长裤，畅享温暖感受，无惧寒冷气候。为庆祝勒布朗征战球场 20 余年，这款长裤饰有国际象棋和计时图案，旨在致敬他在比赛中的敏锐头脑，以及令身体在历经岁月的严苛考验之后依旧保持出色状态的拼搏奋斗。采用厚实针织面料，巧妙点缀精致刺绣图案，助你在寒冷天气中保持舒适。

显示颜色： 调色黑/黑

款式： DQ6146-032