LeBron x Liverpool FC 球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣采用柔软针织面料，巧妙糅合足球和篮球元素。 设计灵感源自勒布朗·詹姆斯和利物浦足球俱乐部，旨在致敬詹皇对红色军团的大力投资。 此外，导湿速干技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验，彰显你对挚爱球员的热爱。

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