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      LeBron x Liverpool FC

      Nike 男子长袖T恤

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      LeBron x Liverpool FC Nike 男子长袖T恤饰有勒布朗经典标志图案，旨在致敬詹皇早期对利物浦足球俱乐部股权的投资。 该款T恤采用宽松版型，结合针织棉料，将足球和篮球巧妙联结，让你同时感受这两项运动的精彩魅力。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FD4025-010

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