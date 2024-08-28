LeBron x Liverpool FC

Dri-FIT 男子篮球速干夹克和长裤套装

¥499
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LeBron x Liverpool FC Dri-FIT 男子篮球速干夹克和长裤套装可导湿速干，纵情演绎勒布朗·詹姆斯系列与利物浦合作风范。 该套装包含一件宽松版型夹克和一条标准版型长裤，均采用弹性梭织面料，突破足球与篮球之间的界限。

  • 显示颜色： 浅红木褐/黑/臻金
  • 款式： FN7133-104

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