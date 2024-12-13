LeBron x Liverpool FC

Dri-FIT DNA 男子速干篮球球衣

¥499

LeBron x Liverpool FC Dri-FIT DNA 男子速干篮球球衣采用匠心设计，纵情演绎勒布朗·詹姆斯系列与利物浦合作风范。 该球衣质感轻盈，采用休闲版型，突破足球与篮球之间的界限，令你无论在足球场、篮球场还是其他场合皆能畅享干爽感受。

  • 显示颜色： 水洗水鸭青/臻金
  • 款式： FN3026-392

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。