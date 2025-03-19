LeBron XII

儿童篮球童鞋

¥1,169

黑紫/橙红/宝石绿/超级葡萄紫
大学红/橙红/白色/黑

Lebron XII 勒布朗儿童篮球童鞋采用具有透气性的内靴设计，包裹双足，为他缔造舒适的贴合感。后跟 Nike Zoom 气垫结合独特的翼型设计，在球场内外提供出色的支撑效果，同时实现强力减震防护。

  • 显示颜色： 黑紫/橙红/宝石绿/超级葡萄紫
  • 款式： 685181-500

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