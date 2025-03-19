LeBron XII Low

儿童运动童鞋

¥999

LeBron XII Low 儿童运动童鞋采用开放式网眼鞋面，搭配轻薄缓震系统和氯丁橡胶内衬，在激战中为孩子缔造非凡舒适感和稳定性。

  • 显示颜色： 大学红/健身红/黑/反射银
  • 款式： 744547-616

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