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      LeBron 12 Low EP 勒布朗男子运动鞋从鞋跟到鞋尖搭载开放式网眼设计，为你缔造轻盈透气的舒适感受。匠心打造的六边形 Nike Zoom 气垫塑就轻薄缓震配置，内靴设计则营造出舒适贴合的穿着体验。

      • 显示颜色： 黑/煤黑/炫翠绿/金属金
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