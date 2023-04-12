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      LeBron XIII Low EP

      男子篮球鞋

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      冷灰/白色/黑/金属金
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      LeBron XIII Low 男子篮球鞋继承了前代高帮款型的锁定贴合表现和卓越缓震性能，但采用利落的低帮设计，轻盈强韧，在球场触发卓越轻质体验。

      • 显示颜色： 冷灰/白色/黑/金属金
      • 款式： 831926-071

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