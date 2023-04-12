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      戟叶绿/大炮灰/白色
      黑/煤黑/白色

      Nike LeBron XIV Playground 男子篮球（7 号）采用缓震橡胶材质，经久耐用，可在户外场地为你带来出众球感。

      • 显示颜色： 戟叶绿/大炮灰/白色
      • 款式： BB0581-392

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