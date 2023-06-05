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      LeBron XX EP

      男子篮球鞋

      ¥1,599

      纵横篮坛近二十年，勒布朗·詹姆斯屡屡造就球场传奇。即使身为未来几代人的标杆，他也依然拒绝满足现状，一路追求伟大。勒布朗的签名系列球鞋轻盈舒适，结合出色近地设计，铸就非凡回弹效果。不同于勒布朗以往所穿的鞋款设计，LeBron XX EP 男子篮球鞋采用柔软低帮设计，兼顾舒适支撑和轻盈疾速的穿着感受，助你在当代迅猛球风面前一路领先。该版本的橡胶外底出众耐穿，专为户外球场打造。

      • 显示颜色： 浅银/浅柠檬黄/安全橙/皇家蓝
      • 款式： DJ5422-002

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