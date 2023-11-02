跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      LeBron XXI (GS)

      大童篮球童鞋

      ¥999

      上一次，勒布朗为运动鞋界续写新篇章。詹皇来袭，所向披靡。 经典再现，格调不凡。 LeBron XXI (GS) 大童篮球童鞋（也称为 LeBron 21）采用 Air Zoom 缓震配置和柔软缓震设计，塑就灵活脚感和澎湃动力，同时不增加滞重感。 助力直攻篮框、迅疾突破、纵横驰骋，在比赛中发挥上佳表现。 你准备好了吗？

      • 显示颜色： 尘紫/梦幻紫/大学金
      • 款式： FZ7189-500

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。