赛出新高度！系上鞋带，奋力一搏。LeBron XXI (GS) 大童篮球童鞋（也称为 LeBron 21）采用 Air Zoom 缓震配置和柔软缓震设计，塑就灵活脚感，同时不会因鞋身重量影响速度表现。勒布朗经常将自己逼到极限，寻求新的突破或为胜利奋力一搏。该鞋款配色灵感源自潜入深蓝海洋采集牡蛎的潜水员。

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