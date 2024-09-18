LeBron XXI (GS)

詹姆斯大童篮球童鞋

¥649
¥999
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系上鞋带，奋力一搏。LeBron XXI (GS) 大童篮球童鞋（又名 LeBron 21）搭载出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和柔软泡绵，塑就灵活脚感和澎湃动力，同时不增加滞重感。助力直攻篮框、迅疾突破、纵横驰骋，在比赛中发挥上佳表现。

  • 显示颜色： 清透蓝/蒸气绿/激光橙/激光紫红
  • 款式： HF6819-400

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.1

33: 鞋内长 21.6

33.5: 鞋内长 22.2

34: 鞋内长 22.6

35: 鞋内长 22.9

35.5: 鞋内长 23.3

36: 鞋内长 23.7

36.5: 鞋内长 24.2

37.5: 鞋内长 24.6

38: 鞋内长 25

38.5: 鞋内长 25.4

39: 鞋内长 25.8

40: 鞋内长 26.2

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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