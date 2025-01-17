上一次，勒布朗为运动鞋界续写新篇章。詹皇来袭，所向披靡。经典再现，格调不凡。LeBron XXI EP 男子篮球鞋采用与 Zoom Air 缓震配置协同配合的绳线包覆系统，结合轻盈脚感和近地设计，助你实现迅敏流畅动作，提升爆发力。专为提升赛场表现和新生代球员打造，助你如勒布朗一般强势运球进攻，并在比赛节奏加快时自信上篮，直攻篮框。该特别设计灵感源自色调柔和、不可多得的女王凤凰螺，这种海螺具有流光溢彩的强烈美感。

显示颜色： 余烬红/篝火橙/暗赤褐/元素金

款式： FN0709-800