勒布朗曾在运动鞋界掀起全新风潮。詹皇风范，无可比拟。如今，经典归来，再现传奇。LeBron XXI EP 男子篮球鞋采用与 Air Zoom 缓震配置协同配合的绳线包覆系统，结合轻盈脚感和近地设计，助你实现流畅动作，且不增加鞋身重量。专为提升赛场表现和下一代球员打造，助你如勒布朗一般发起空位进攻，并在比赛节奏加快时自信上篮，直攻篮框。紫色设计体现了篮球运动的情绪释放效果，即在你进入状态或完全沉浸在比赛中后，内心便可获得平静。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

显示颜色： 微葡萄紫/紫丁香红/山峰白/浅军械蓝

款式： HF5352-500