LeBron XXI Premium EP

詹姆斯男子实战篮球鞋

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勒布朗曾在运动鞋界掀起风潮。詹皇风范，无可比拟。如今，经典归来，再现传奇。LeBron XXI Premium EP 男子篮球鞋采用与 Air Zoom 缓震配置协同配合的绳线包覆系统，结合轻盈脚感和近地设计，助你实现迅捷流畅动作，提升爆发力，且不增加鞋身重量。专为提升赛场表现和下一代球员打造，助你如勒布朗一般发起空位进攻，并在比赛节奏加快时自信上篮，直攻篮框。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

  • 显示颜色： 冰川蓝/体育场绿/张扬粉/椰奶色
  • 款式： FV7276-401

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