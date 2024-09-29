LeBron XXI SE (GS)

大童篮球童鞋

¥999

赛出新高度！系上鞋带，奋力一搏。LeBron XXI SE (GS) 大童篮球童鞋（也称为 LeBron 21）采用 Air Zoom 缓震配置和柔软缓震设计，塑就灵活脚感的同时，不增加滞重感。该鞋款将助你直冲篮框、迅疾突破、纵横驰骋，在比赛中大展身手。

  • 显示颜色： 多色/明亮绿/梦幻紫红/帆白
  • 款式： FN4305-900

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21

33: 鞋内长 21.4

33.5: 鞋内长 21.8

34: 鞋内长 22.2

35: 鞋内长 22.8

35.5: 鞋内长 23.2

36: 鞋内长 23.6

36.5: 鞋内长 24

37.5: 鞋内长 24.4

38: 鞋内长 24.8

38.5: 鞋内长 25.2

39: 鞋内长 25.6

40: 鞋内长 26.2

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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