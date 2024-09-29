赛出新高度！系上鞋带，奋力一搏。LeBron XXI SE (GS) 大童篮球童鞋（也称为 LeBron 21）采用 Air Zoom 缓震配置和柔软缓震设计，塑就灵活脚感的同时，不增加滞重感。该鞋款将助你直冲篮框、迅疾突破、纵横驰骋，在比赛中大展身手。

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