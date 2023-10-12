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      LeBron XXI SE (GS)

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      赛出新高度！系上鞋带，奋力一搏。LeBron XXI SE (GS) 大童篮球童鞋（也称为 LeBron 21）采用 Air Zoom 缓震配置和柔软缓震设计，塑就灵活脚感和出色回弹效果。该鞋款将助孩子直冲篮框、迅疾突破、纵横驰骋，在比赛中大展身手。

      • 显示颜色： 多色/明亮绿/梦幻紫红/帆白
      • 款式： FN4305-900

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