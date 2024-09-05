LeBron XXI SE (GS)

詹姆斯大童篮球童鞋

¥649
¥999
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赛出新高度！ 系上鞋带，奋力一搏。 LeBron XXI SE (GS) 大童篮球童鞋（又名 LeBron 21）搭载出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和柔软泡绵，塑就灵活脚感，轻盈缓震。 该特别版鞋款从培育未来全明星的篮球夏令营汲取设计灵感，助孩子彰显詹皇风范。

  • 显示颜色： 超级紫罗兰色/黑曜石色/大学金/皇家蓝
  • 款式： FN5040-500

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.2

33: 鞋内长 21.5

33.5: 鞋内长 22.1

34: 鞋内长 22.6

35: 鞋内长 23

35.5: 鞋内长 23.4

36: 鞋内长 23.7

36.5: 鞋内长 24.1

37.5: 鞋内长 24.5

38: 鞋内长 24.9

38.5: 鞋内长 25.2

39: 鞋内长 25.6

40: 鞋内长 26.1

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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