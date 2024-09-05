赛出新高度！ 系上鞋带，奋力一搏。 LeBron XXI SE (GS) 大童篮球童鞋（又名 LeBron 21）搭载出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和柔软泡绵，塑就灵活脚感，轻盈缓震。 该特别版鞋款从培育未来全明星的篮球夏令营汲取设计灵感，助孩子彰显詹皇风范。

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