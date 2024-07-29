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      LeBron XXI SE (GS)

      詹姆斯大童篮球童鞋

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      赛出新高度！ 系上鞋带，奋力一搏。 LeBron XXI SE (GS) 大童篮球童鞋（又名 LeBron 21）搭载出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和柔软泡绵，塑就灵活脚感，轻盈缓震。 该特别版鞋款从培育未来全明星的篮球夏令营汲取设计灵感，助孩子彰显詹皇风范。

      • 显示颜色： 超级紫罗兰色/黑曜石色/大学金/皇家蓝
      • 款式： FN5040-500

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      32: 鞋内长 21.2

      33: 鞋内长 21.5

      33.5: 鞋内长 22.1

      34: 鞋内长 22.6

      35: 鞋内长 23

      35.5: 鞋内长 23.4

      36: 鞋内长 23.7

      36.5: 鞋内长 24.1

      37.5: 鞋内长 24.5

      38: 鞋内长 24.9

      38.5: 鞋内长 25.2

      39: 鞋内长 25.6

      40: 鞋内长 26.1

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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