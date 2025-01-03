LeBron XXII

詹姆斯大童篮球鞋

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勒布朗仍会继续保持高水平的竞技状态，但在全力冲刺时也需要支持。LeBron XXII 詹姆斯大童篮球鞋轻盈回弹，采用柔软稳固的鞋面结合匠心泡绵，提供出色支撑力和缓震性能，助你在比赛中发挥上佳表现。该鞋款旨在致敬勒布朗钟爱的棋盘游戏，以及他努力训练的敬业态度。

  • 显示颜色： 白色/光辉绿/泡沫粉/波罗的海蓝
  • 款式： HV6873-100

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