勒布朗并不是一夜之间成为历史得分王，而是在一场又一场的比赛中慢慢达成的。 LeBron XXII 詹姆斯大童篮球鞋轻盈回弹，采用柔软稳固鞋面结合匠心泡绵， 提供出色支撑力和缓震性能，助你在比赛中能发挥上佳表现。 该鞋款旨在致敬勒布朗钟爱的棋盘游戏，以及他努力训练的敬业态度。

显示颜色： 天体金/冰川蓝/波罗的海蓝

款式： HV8615-200