勒布朗仍会继续保持高水平的竞技状态，但在全力冲刺时也需要支持。LeBron XXII 詹姆斯大童篮球鞋轻盈回弹，采用柔软稳固的鞋面结合匠心泡绵，提供出色支撑力和缓震性能，助你在比赛中发挥上佳表现。该鞋款的设计灵感源自勒布朗与其小儿子之间的亲密关系。

显示颜色： 白色/中灰/微黄绿/火山岩红

款式： IB2741-100