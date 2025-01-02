勒布朗仍会继续保持高水平的竞技状态，展现迅疾敏捷风采，在开放场地上成为对手心中噩梦般的存在。但即使是勒布朗，在全力冲刺时也需要支撑。于是，焕新打造的 LeBron XXII "Crown Jewel" EP 詹姆斯男子篮球鞋便应运而生。鞋鞍翼设计为中足提供出众稳定性，与后跟和前足 Air Zoom 缓震配置相辅相成，助力詹皇不断推动篮球运动向前发展。该版本的设计灵感源自勒布朗与其小儿子的关系以及这对父子之间深深的情感共鸣。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

显示颜色： 白色/中灰/火山岩红/光辉荧光黄

款式： FZ1095-101