勒布朗仍会继续保持高水平的竞技状态，展现迅疾敏捷风采，在开放场地上成为对手心中噩梦般的存在。但即使是勒布朗，在全力冲刺时也需要支撑。于是，焕新打造的 LeBron XXII EP 詹姆斯男子篮球鞋便应运而生。鞋鞍翼设计为中足提供出众稳定性，与后跟和前足 Air Zoom 缓震配置相辅相成，助力詹皇不断推动篮球运动发展。该版本鞋款巧妙点缀金色装饰，旨在致敬勒布朗在迈向伟大征程上斩获的诸多奖杯和荣誉。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

显示颜色： 深宝蓝/深藏青/金属金

款式： HV5146-400