勒布朗仍会继续保持高水平的竞技状态，展现迅疾敏捷风采，在开放场地上成为对手心中噩梦般的存在。但即使是勒布朗，在全力冲刺时也需要支持。于是，焕新打造的 LeBron XXII EP 詹姆斯男子篮球鞋便应运而生。鞋鞍翼设计为中足提供出众稳定性，与后跟和前足 Air Zoom 缓震配置相辅相成，助力詹皇不断推动篮球运动向前发展。该版本旨在致敬勒布朗钟爱的棋盘游戏，以及他夜以继日不懈训练的敬业态度。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

显示颜色： 白色/光辉绿/泡沫粉/波罗的海蓝

款式： FZ1098-100