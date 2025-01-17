勒布朗·詹姆斯仍会继续保持高水平的竞技状态， 展现迅疾敏捷风采，在开放场地上成为对手心中噩梦般的存在。 但即使是勒布朗，在全力冲刺时也需要支持。 于是，焕新打造的 LeBron XXII EP 詹姆斯男子篮球鞋便应运而生。 鞋鞍翼设计为中足提供出众稳定性， 与后跟和前足 Air Zoom 缓震配置相辅相成，助力詹皇不断推动篮球运动向前发展。 该鞋款旨在致敬勒布朗积极拥抱“詹皇”身份后，背负重重压力所培养出的非凡专注力。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

显示颜色： 黑/暗灰/全域紫/激光紫红

款式： FZ1095-001