Nike LeBron IV

詹姆斯男子运动鞋

¥1,579
¥1,799
12% 折让

迅速出击，日常佳选。Nike LeBron IV 詹姆斯男子运动鞋采用白色鞋面，搭配詹皇儿时爱吃的早餐麦片 Fruity Pebbles 的图案，塑就醒目造型。提拉设计饰有“FAMILY SIZE”字样，致敬自始至终常伴你左右的亲密家人；外底配色生动养眼，活力十足。你还在等什么？赶紧起床打开鞋盒，开启元气满满的一天。

  • 显示颜色： 白色/明绿/校园紫/正红
  • 款式： DQ9310-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。