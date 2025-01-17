迅速出击，日常佳选。Nike LeBron IV 詹姆斯男子运动鞋采用白色鞋面，搭配詹皇儿时爱吃的早餐麦片 Fruity Pebbles 的图案，塑就醒目造型。提拉设计饰有“FAMILY SIZE”字样，致敬自始至终常伴你左右的亲密家人；外底配色生动养眼，活力十足。你还在等什么？赶紧起床打开鞋盒，开启元气满满的一天。

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