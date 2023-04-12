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      Nike LeBron Ambassador Max Air

      双肩包

      ¥549

      土灰/黑/电子橙
      清透蓝/深宝蓝/白色
      大学红/黑/帆白

      Nike LeBron Ambassador Max Air 双肩包采用坚固材料搭配耐用包底，让装备保持干爽，备受保护。 多个专用口袋令随身装备保持井然有序。

      • 显示颜色： 土灰/黑/电子橙
      • 款式： BA5111-003

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