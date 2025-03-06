LeBron AW77 Crew 男子针织套头衫采用质感温暖的法国毛圈布，为你缔造舒适贴合感受，同时巧妙融入醒目的图案标志，以耀眼方式彰显巨星荣耀风范。撞色连肩衣袖演绎经典魅力，同时带来流畅自如的运动自由度。

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