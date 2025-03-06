LeBron DNA

詹姆斯男子速干三合一两件套篮球短裤

¥749

LeBron DNA 詹姆斯男子速干三合一两件套篮球短裤百搭出众，彰显詹皇风范。 外层网眼布短裤与内层紧身裤，可分别单独穿着或叠搭穿着，打造三种不同造型。

  • 显示颜色： 山峰白/波罗的海蓝
  • 款式： FZ1057-121

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