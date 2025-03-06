LeBron DNA Dri-FIT 詹姆斯男子速干 1/4 拉链开襟篮球上衣采用长袖设计，搭配柔软导湿速干面料和网眼拼接，助你保持干爽，畅享心无旁骛的运动体验。 胸部和背部分别饰有勒布朗的标志和座右铭。

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