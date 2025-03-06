LeBron "Floor General"

男子针织衫

¥249

黑/清水蓝/黑
石墨蓝/粉色/浅漆蓝

LeBron "Floor General" 勒布朗男子针织衫采用排汗吸湿面料，巧妙融入印花图案宣言设计，为你缔造经典风格之余，带来干爽舒适的穿着体验。

  • 显示颜色： 黑/清水蓝/黑
  • 款式： 645144-010

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。