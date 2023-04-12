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      LeBron Hyper Elite 篮球袜巧妙结合足弓紧密贴合设计和精准缓震元素，在球场上为你塑就富于支撑力的舒适贴合体验。

      • 显示颜色： 狼灰/电压绿/电压绿
      • 款式： SX5067-017

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