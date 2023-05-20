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      LeBron James

      Nike Scoring Record 男子T恤

      ¥299

      勒布朗·詹姆斯从阿克伦开始初露峥嵘，职业生涯累积得分达到 38,388 分，取得了令人难以置信的辉煌成就。四次夺冠，四次斩获 MVP，十九次入选全明星阵容。如今，他再次刷新原以为无法撼动的纪录。我们共同见证了阿克伦之子成为詹皇。LeBron James Nike Scoring Record 男子T恤采用棉质面料，打造经典单品，旨在纪念篮球史上这一非凡时刻，致敬这位历史得分王。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FZ1567-010

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