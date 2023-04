“我不仅仅是一名运动员”这句话总结了勒布朗精彩的人生故事,同时也激励着其他人去追求伟大。LeBron "More Than An Athlete" 套头衫采用起绒面料巧搭优质刺绣图案。

显示颜色: 黑/白色

款式: CT6118-010