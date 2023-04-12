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      LeBron "More Than An Athlete"

      男子篮球套头衫

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      “我不仅仅是一名运动员”这句话总结了勒布朗精彩的人生故事，同时也激励着其他人去追求伟大。LeBron "More Than An Athlete" 套头衫采用起绒面料巧搭优质刺绣图案。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： CT6118-010

      尺寸与尺码

      • 宽松版型，结合宽大剪裁

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