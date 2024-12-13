LeBron NXXT Gen AMPD EP

詹姆斯男子实战篮球鞋

¥929
¥1,299
28% 折让

白色/金属金
黑/大学红/金属金

无论是模仿扣篮大赛中的跳投绝杀，还是在篮筐下灵活巧妙地溜底线，LeBron NXXT Gen AMPD EP 男子篮球鞋皆可为你带来出众的场地感知力，助你引爆疾速，自信暴扣。该鞋款专为当今快节奏的篮球比赛而精心打造，助你实现多方位疾速爆发能力，领先对手，势不可挡。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

  • 显示颜色： 白色/金属金
  • 款式： FJ1567-103

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。