LeBron Playground 8P

詹姆斯篮球

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LeBron Playground 8P 詹姆斯篮球采用耐用外层设计，助你轻松驾驭街头赛事。凹槽设计，塑就出众控球表现，助你尽情秀出球技。

  • 显示颜色： 庭紫/阿马里洛黄/黑/白色
  • 款式： DO8262-575

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