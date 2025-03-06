Nike LeBron Soldier 勒布朗双肩包专为收纳所有装备而生，采用耐久面料缔造坚固质地，能够承受日常磨损和撕扯。多包袋设计为所有装备提供安全有序的收纳空间，且探取便利，而软垫肩带则缔造超凡舒适的携带体验。

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