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      Nike LeBron Solider IX Flyease

      男子篮球鞋

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      桑葚紫红/桑葚紫红/粉蓝/金属银
      白色/黑/金属银/白色

      Nike LeBron Solider IX Flyease 男子篮球鞋采用创新 Flywire 系统，匠心结合具有出色支撑效果的固定带设计，有效锁定贴合足部，让你在运动时保持双足稳定。Nike Zoom Air 气垫打造出众回弹缓震效果，六边形外底纹路非凡耐磨，塑就卓越多向抓地表现，是户外球场的理想选择。

      • 显示颜色： 桑葚紫红/桑葚紫红/粉蓝/金属银
      • 款式： 846246-506

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