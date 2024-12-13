LeBron Standard Issue

Dri-FIT 詹姆斯大童速干篮球长裤

¥469

LeBron Standard Issue Dri-FIT 詹姆斯大童速干篮球长裤适合日常穿着，搭载导湿速干的 Dri-FIT 技术，助你保持干爽舒适，尽显詹皇风范。 采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈。 即刻上身，化身詹皇。

  • 显示颜色： 光子灰/调色/脉冲宝石蓝
  • 款式： HF4266-025

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