LeBron Standard Issue

Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球长裤

¥749

LeBron Standard Issue Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球长裤采用加绒针织面料，搭载 Therma-FIT 技术，有助御寒。 侧边撕开式按扣和开放式裤脚设计，便于脱下，助力随时迎战。

  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： FZ1037-010

尺寸与尺码

标准版型：经典休闲

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。