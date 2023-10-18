跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      LeBron

      Storm-FIT ADV 男子防风防水软壳夹克

      ¥2,399

      扭转赛局，精进不止。无论在比赛表现还是在个人风格上，勒布朗·詹姆斯总在突破界限、创新求变。Nike 詹姆斯系列生动刻画当代艺术家雅各布·罗切斯特 (Jacob Rochester) 设计的图案，并融入耳目一新的詹皇经典标志，定能俘获篮球迷的心意。这款 LeBron Storm-FIT ADV 男子防风防水软壳夹克采用勒布朗的雄狮徽章和王冠标志，专为球场上的精英球员匠心打造。Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众性能与先进的工程设计融为一体，助你在恶劣天气条件下保持舒适。

      • 显示颜色： 黑/大学红
      • 款式： FB7126-010

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。