LeBron Tamed

男子篮球针织长裤

¥499

LeBron Tamed 勒布朗男子篮球针织长裤采用 Therma-FIT 面料，巧妙融入可调式设计，在室内外激战前帮助肌肉保持温暖放松状态。撞色图案拼接旨在向传奇巨星致敬。

  • 显示颜色： 黑/黑/黑/煤黑
  • 款式： 620669-010

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