LeBron Tamed Cuffed

男子篮球针织长裤

¥399

黑/煤黑/荧光黄
队红/深勃艮第酒红/黑
黑/煤黑/煤黑

LeBron Tamed Cuffed 勒布朗男子篮球针织长裤采用质感舒适的排汗吸湿面料，结合现代修身剪裁，有效减少束缚感之余，让你在激战中享受心无旁骛的专注体验。

  • 显示颜色： 黑/煤黑/荧光黄
  • 款式： 620671-011

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