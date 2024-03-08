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      LeBron

      Nike Therma-FIT 男子羽绒保暖夹克

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      黑/白色
      幻影灰白/黑

      Nike 詹姆斯系列生动刻画当代艺术家雅各布·罗切斯特 (Jacob Rochester) 的作品，并在设计中融入耳目一新的詹皇经典标志，专为篮球迷匠心打造。此款 LeBron Nike Therma-FIT 男子羽绒夹克采用羽绒填充物，令你畅享温暖的穿着体验。内外均设有口袋，便于在前往赛场、球场和其他场所之际携带随身物品。充绒量：168 克（L码）。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： FB6975-010

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